Şırnak'ın Silopi ilçesinde işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti.
Konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Silopi'de hain terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.
#Silopi'de hain terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 18, 2020
Aziz milletimizin başı sağ olsun.🇹🇷
Bakan Albayrak'tan, Silopi'de şehit olan işçiler için başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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