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Başkan ’ın talimatıyla Çad'a yardım gönderiliyor

'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında , ikinci defa ülkesi Çad’a yardım malzemeleri yolluyor.

18.06.2020, 10:43 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020,10:45

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye, ikinci defa Afrika ülkesi Çad'a yardım malzemeleri yolluyor.

Türkiye'den Çad'a gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin arasında; 17 bin 600 adet koruyucu eldiven, yaklaşık 40 adet bin tulum, 5 bin adet oksijen maskesi ve 1 adet tam techizat ambulans bulunuyor.

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