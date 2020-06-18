Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye, ikinci defa Afrika ülkesi Çad'a yardım malzemeleri yolluyor.
Türkiye'den Çad'a gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin arasında; 17 bin 600 adet koruyucu eldiven, yaklaşık 40 adet bin tulum, 5 bin adet oksijen maskesi ve 1 adet tam techizat ambulans bulunuyor.
Türkiye, Çad'a 'Koca Yusuf' ile sağlık malzemesi ve ambulans gönderdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çad'a yardım gönderiliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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