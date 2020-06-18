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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çad'a yardım gönderiliyor

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye, ikinci defa Afrika ülkesi Çad’a yardım malzemeleri yolluyor.

18.06.2020, 10:43 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020,10:45