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Haberler Gündem İzmir’in çöp tesisi Meclis gündeminde

’in çöp tesisi Meclis gündeminde

tarafından 'in Menderes ilçesinde yapılması planlanan Çöp Bertaraf Tesisinin İhalesi ile ilgili İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a 3 soru yöneltti.

İzmir’in çöp tesisi Meclis gündeminde
Giriş Tarihi: 18.6.2020

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan çöp bertaraf tesisi ihalelerinin ÇED raporu alınmadan yapıldığını hatırlatan Kalyoncu, yanıtlaması için Bakan Kurum'a gönderdiği soru önergesinde, kurulması planlanan tesisin ihalesinin bölge halkından gelen tepkiler üzerine bu ihalenin iptal edildiğini vurguladı. Kalyoncu, Bakan Kurum'un, "ÇED raporu alınmadan bu tür ihaleler yapılabilmekte midir?, ÇED raporu sonucu alınmadan yapılan bu ihaleler sonucunda ihaleyi kazanan firma ile bölge halkının karşı karşıya gelmesi problem doğurmakta mıdır?, Eğer ÇED olumlu raporu almadan ihaleye çıkılamıyorsa bu konuda yaptırımlarınız nelerdir?" sorularının yanıtlanmasını talep etti.

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