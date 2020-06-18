İzmir’in çöp tesisi Meclis gündeminde

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan çöp bertaraf tesisi ihalelerinin ÇED raporu alınmadan yapıldığını hatırlatan Kalyoncu, yanıtlaması için Bakan Kurum'a gönderdiği soru önergesinde, kurulması planlanan tesisin ihalesinin bölge halkından gelen tepkiler üzerine bu ihalenin iptal edildiğini vurguladı. Kalyoncu, Bakan Kurum'un, "ÇED raporu alınmadan bu tür ihaleler yapılabilmekte midir?, ÇED raporu sonucu alınmadan yapılan bu ihaleler sonucunda ihaleyi kazanan firma ile bölge halkının karşı karşıya gelmesi problem doğurmakta mıdır?, Eğer ÇED olumlu raporu almadan ihaleye çıkılamıyorsa bu konuda yaptırımlarınız nelerdir?" sorularının yanıtlanmasını talep etti.