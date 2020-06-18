Binlerce öğrenci LGS sınavında ter dökecek. Bu sene koronavirüs gölgesinde yapılacak olan sınavla ilgili, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı. Alınan önlemlerden bahseden Selçuk, salgının devam etmesi halinde ne gibi tedbirler alınacağına da değindi. Peki, LGS için hangi önlemler alındı? Tedavi gören öğrenciler sınava hastanede girebilecek mi? Salgın devam ederse hangi önlemler hayata geçirilecek? İşte detaylar...

SALGININ DEVAM ETMESİ HALİNDE NE GİBİ ÖNLEMLER ALINACAK?

Biz en kötü senaryodan başlayalım, en kolay senaryoya kadar gelelim. Bu konularla ilgili bir çok senaryoya hazırlık var. Öğretim programı konusunda da hazırlıklar var. Okulların mekansal kullanımında acaba gruplar dönüşümlü olarak nasıl eğitim yapılabilir... Tüm bunlarla ilgili konuşuyoruz. Biz buna günlük haftalık olarak bakıyoruz. O günkü verilerde neye gereksinme varsa ona göre harekete geçiyoruz. Süreçte de problem nereye doğru evrilirse bunun tedbirini almak konusunda çok kararlıyız.

LGS İÇİN NE ÖNLEMLER ALINDI? TEDAVİ GÖREN ÖĞRENCİLER HASTANEDE SINAVA GİREBİLECEK Mİ?

Türkiye'de ilginç tartışmalar oluyor. Hasta çocuklara sınav yapılır mı diye. Ya bu daha önce de vardı. Diyelim ki temaslı çocuk var, sınava girmek istiyor. Yasal hak bu. Biz bütün hastaları zorla alıyormuş gibi bir şeyden bahsediliyor. Yarın bir velimiz bu konuyla ilgili başvuruda bulunduğunda, çok az sayıda bir öğrenciden bahsediyoruz. Az sayıda da olsa ayrı binada tedbir alıyoruz. Tedbirleri aldık, ayrı binaları oluşturduk.

Biz okul sayısını 18 binlere çıkardık, rahat olsun ortam, geniş geniş yapalım istiyoruz. Bina sayısını arttırdık. 18 bin arkadaşımızı okullarda görevlendirdik. Olmayacak senaryoların tedbirini alıyoruz. Biz anne babalardan daha endişeli olmak zorundayız.

Sınav bitti, neden çocuklar peyderpey çıkacak? Yığın olmasını istemiyoruz. Velilerin bahçede bir yığılma olmamasına özellikle ihtiyaç var. En az riskle , en yüksek kontrolle bu işi yapacağız.