  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı

ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri üzerinden erişime açıldı

ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri üzerinden erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı

18.06.2020, 23:51 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020,23:59

Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği yıl sonu karnelerini e-okul üzerinden öğrencilerin erişimine açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada; lise kademesindeki öğrencilerin diplomalarını ve talep etmeleri halinde 'takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı' belgelerini belirlenen tarihlerde okullarından alabileceklerini duyurmuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA