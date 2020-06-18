Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği yıl sonu karnelerini e-okul üzerinden öğrencilerin erişimine açtı.
Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada; lise kademesindeki öğrencilerin diplomalarını ve talep etmeleri halinde 'takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı' belgelerini belirlenen tarihlerde okullarından alabileceklerini duyurmuştu.
Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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