"ÇOĞUNLUK İLE BELİRLENDİ"
Naci Bostancı, "Arkadaşlar büyük çoğunluk ile Mustafa Şentop'u Meclis Başkanı görmek istediler. Mustafa Şentop adayımız olarak Başkanlık divanına iletilecektir. 2 Temmuz itibarıyla Mustafa Şentop'un ismini ileteceğiz." açıklamasını yaptı.
ŞENTOP'TAN İLK AÇIKLAMA
Meclis Başkanı Mustafa Şentop da yeniden aday gösterilmesine ilişkin ilk açıklamasında "Hayırlı olsun Cenab-ı hak mahcup etmesin bu süreçte." ifadelerini kullandı.
YILDIRIM ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, TBMM iktidar kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.
Bir gazetecinin, "Meclis, TBMM Başkanlığı için seçimi sürecine girdi. Kimin olacağı merak konusu." ifadesi üzerine Yıldırım, kulislerin hareketlendiğini, kendisi hakkında "Aday olacak, adaylığını açıklayacak" söylentileri çıktığını anımsatmıştı.
Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı için aday olmayacağını açıklamıştı
Aday gösterilmesi halinde nasıl hareket edeceği sorusuna Yıldırım, "Aday olmayınca aday gösterilmez herhalde." karşılığını vermişti.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: AK Parti'nin TBMM başkan adayı Mustafa Şentop haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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