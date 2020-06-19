  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Danıştay'dan YKS kararı!

'dan kararı!

8. Dairesi, 'nın yapılmasına ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davayı reddetti.İYİ Parti ve Grup Başkan tarihinin ertelenmesi için Danıştay 'a başvuru yapmıştı.

Danıştay'dan YKS kararı!

19.06.2020, 12:25 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020,12:42

Danıştay 8. Dairesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın yapılmasına ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davayı reddetti.

NELER YAŞANMIŞTI?

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu YKS tarihinin ertelenmesi için Danıştay 'a başvuru yapmıştı. YKS tarihinin Temmuz ayından Haziran ayına alınma kararının iptal edilmesi ve YKS'nin ertelenmesi için tarafların savunması 2 gün önce istenmişti.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak.

YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45

TYT , 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Danıştay'dan YKS kararı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA