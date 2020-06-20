Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde dün çıkan çatışmada yaralanan ve sevk edildiği hastanede şehit olan Kahya'nın ailesine bir başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.
AA
Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın ailesine taziye mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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