Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Libya'daki gelişmeleri ele aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşmüştür" denildi. Görüşmede, Libya başta olmak üzere, bölgesel konular, ikili ilişkiler, pandemi ve turizm konularının elen alndığı belirtildi.

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