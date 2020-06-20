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Haberler Gündem Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Libya'daki gelişmeleri ele aldı

Son dakika: , Rus mevkidaşı ile 'daki gelişmeleri ele aldı

, Rus mevkidaşı ’la görüşmüş. Görüşmede başta olmak üzere, bölgesel konular, ikili ilişkiler, pandemi ve turizm konuları ele alındı.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Libya'daki gelişmeleri ele aldı

20.06.2020, 14:03 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020,14:11

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşmüştür" denildi. Görüşmede, Libya başta olmak üzere, bölgesel konular, ikili ilişkiler, pandemi ve turizm konularının elen alndığı belirtildi.

DHS

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