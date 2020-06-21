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Her çiçek kendi toprağına kök salmaya hasrettir

Her çiçek kendi toprağına kök salmaya hasrettir
Giriş Tarihi: 21.6.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde tüm insanlığı, başka ülkelere sığınmak zorunda kalanlara hoşgörülü olmaya davet ediyor, sevgi ve barışın tüm dünyada hakim olmasını diliyorum. Dünyada en çok mülteciye kapılarını açan ve ayrım yapmadan herkese yuva olan bir ülkeyiz. Yersiz yurtsuz kalmanın ağır yüküne, özlemlerine yakından şahitlik ediyoruz. Oysa her çiçek, kendi vatan toprağına kök salmaya hasrettir" ifadesini kullandı.
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