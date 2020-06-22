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Gönülde vatan aşkı hedefte sınır ötesi

Gönülde vatan aşkı hedefte sınır ötesi
Giriş Tarihi: 22.6.2020

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların, önceki akşam 40 kiloluk çantalarının hazırlıklarını yapıp, Pençe Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçtiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zordur komando olmak. Gönlünde vatan ve millet aşkı, sırtında 40 kiloluk yük. Kahraman komandolarımız, 40 kiloluk çantalarının hazırlıklarını yaparak Pençe Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti" denildi. Paylaşılan videoda ise komandoların hazırlıkları ve 'Komando Andı'nı okudukları anlar yer alıyor.

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