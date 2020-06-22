Son dakika haberi...ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen aday, maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava gelebilecek. Kovid-19 şüpheli, tanılı veya temaslı adayların, durumlarını sınavdan önce ÖSYM'ye iletmeleri gerekiyor" dedi.
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ÖSYM Başkanı Aygün: YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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