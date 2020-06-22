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ÖSYM Başkanı Aygün: YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacak

Son dakika haberi...ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen aday, maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava gelebilecek. Kovid-19 şüpheli, tanılı veya temaslı adayların, durumlarını sınavdan önce ÖSYM'ye iletmeleri gerekiyor" dedi.

22.06.2020, 11:09 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020,11:11