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Haberler Gündem Bakan Varank: 10 bin bilgisayarla yaygınlaştırılacak

: 10 bin bilgisayarla yaygınlaştırılacak

Sanayi ve , "İmzalayacağımız protokolle 'in merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılan 10 bin bilgisayara yaygınlaştırılacak." ifadelerini kullandı. Peki PARDUS nedir? İşte detaylar...

Bakan Varank: 10 bin bilgisayarla yaygınlaştırılacak

23.06.2020, 10:51 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020,11:05

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İmzalayacağımız protokolle PARDUS, Diyanet'in merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılan 10 bin bilgisayara yaygınlaştırılacak." açıklamasında bulunarak, yazılım ekosisteminin daha da ileriye taşınması için Türkiye Açık Kaynak Platformu kurulduğunu söyledi.

AKILLI CİHAZLAR ARASINDA DA YERİNİ ALACAK

Bakan Varank, "Yeni teknolojiler için Pardus sürümleri hazırlıyoruz. Pardus, masaüstü çözümleri yanında akıllı cihazlar arasında da yerini alacak." ifadelerini kullandı.

PARDUS NEDİR?

PARDUS, Debian GNU/Linux temelli Özgür ve Açık Kaynak kodlu bir işletim sistemidir. İnternet üzerinden ücretsiz olarak indirilebilmekte ve kurulabilmektedir. Kişisel veya kurumsal kullanımlar için Pardus'un rekabet edebilir ve sürdürülebilir bir işletim sistemi haline getirilmesi için TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde geliştirme ve idame çalışmaları devam ettirilmektedir.

Pardus'un, kamu kurum ve kuruluşları ile KOBİ'lerde kolay yaygınlaştırılabilmesi için kurumsal ihtiyaçları karşılayan Açık Kaynak kodlu alt projeleri bulunmaktadır. Lider Ahenk Merkezi Yönetim Sistemi, Engerek Kimlik Yönetim Sistemi, Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi, Etkileşimli Tahta Arayüz Projesi (ETAP) bunların başlıcalarıdır.

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