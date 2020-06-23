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Haberler Gündem Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Sayın Moon Jae-in ile telefonla görüştü

Erdoğan, Güney Başkanı ile telefonla görüştü

Başkan , Güney Başkanı ile telefonla görüştü. Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek adımlar ve Kovid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konular ele alındı.

Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Sayın Moon Jae-in ile telefonla görüştü

23.06.2020, 17:01 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020,17:10

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile telefonla görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek adımlar ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede işbirliği yapılabilecek konular ele alındı.

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