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Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Sayın Moon Jae-in ile telefonla görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Sayın Moon Jae-in ile telefonla görüştü. Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek adımlar ve Kovid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konular ele alındı.

23.06.2020, 17:01 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020,17:10