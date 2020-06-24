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Haberler Gündem AK Parti'den CHP ve İYİ Parti'ye "baro teklifi" ziyareti

'den ve 'ye "baro teklifi" ziyareti

Son dakika haberine göre; grup başkanvekilleri, saat 14'te grup başkanvekillerini ziyaret edecek. Görüşmede baro paketi değerlendirilecek. AK Parti kurmaylarının bir sonraki ziyareti ise saat 16.00'da grup başkanvekillerine olacak.

AK Parti'den CHP ve İYİ Parti'ye baro teklifi ziyareti

24.06.2020, 11:19

AK Parti ile CHP baro paketini görüşmek için bir araya geliyor. Kritik görüşme saat 14.00'te gerçekleşecek. Görüşme grup başkanvekilleri düzeyinde yapılacak.

AK Parti grup başkanvekilleri, CHP Genel Merkezi'ne giderek CHP'li vekilleri ziyaret edecek.

İYİ PARTİ İLE DE GÖRÜŞÜLECEK

Baro paketi taslağı ile ilgili bir diğer temas ise İYİ Parti ile olacak. AK Parti grup başkanvekilleri, İYİ Partili mevkidaşlarını saat 16.00'da ziyaret edecek.

YÖNETİM YAPISI DEĞİŞECEK
AK Parti, baroların yönetim yapısı ile seçim sistemini değiştirecek, üç büyük ilde alternatif barolar kurulmasının önünü açacak yeni avukatlık yasası teklifini muhalefet turuna çıkarıyor. Teklif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son onayının ardından Meclis Başkanlığı'na sunulacak. AK Parti, baro başkanları seçiminin nispi usulle yapılmasını sağlayacak; büyük baroların TBB'ye göndereceği delege sayısını düşürecek, sayısı 5 binin üzerinde olan illerde 2 bin avukatın üye olması şartıyla alternatif baro kurulabilmesinin önünü açacak yasa teklifini tamamladı. Hazırladığı "baro" dosyasını muhalefet partilerine götürecek AK Parti'nin, teklifi cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunabileceği ifade edildi.

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