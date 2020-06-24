Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak

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Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği toplantıda, Kovid-19 ile mücadelede son durum ve normalleşme süreci sonrasında atılan adımlar görüşülecek.

Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, Kovid-19 tanısı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler ele alınacak, veriler doğrultusunda normalleşme süreci görüşülecek.



Bakan Koca, toplantının ardından saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı