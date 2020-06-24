Yassıada utancı temizlendi

Türkiye yakın tarihindeki demokrasi utancını temizledi. AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, TBMM Anayasa Komisyonu'nda oy birliğiyle kabul edilen Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Böylece 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği tüm kararlar hükümsüz hale gelmiş oldu.

MİLLET UNUTMADI

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan AK Partili Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Yassıada kararlarını o sözde mahkemenin, Yüksel Adalet Divanı'nı kuran 1 No'lu kanunun 6'ncı maddesini kaldırıyoruz, 27 Mayıs 1960'tan geçerli olmak üzere. 27 Mayıs milletimizin vicdanında, aklında, kalbinde her zaman mahkum olmuştu. Rahmetli Menderes ve iki arkadaşına yapılanları topyekün bu millet unutmadı. Darbelerin asıl mağduru milletin ta kendisi. Biz de ayıpları temizlemek adına Yüksek Adalet Divanı kararlarını ortadan kaldırmış bulunuyoruz" dedi.