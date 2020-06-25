Geyik böceginin tanesi 15 bin lira

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya bulunan 'Geyik böceği' Tire'de Can Derman'a ait çiftlikte görüldü. Koruma altındaki ender tür olan değerli böcek yasak olmasına rağmen sanal ortamda 15 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor. Masasına konan böceği kavanozun içine koyup koruma altına aldığını söyleyen Derman, "Böceği araştırılması için İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerine teslim ettim. Onlardan gelecek yanıtı merakla bekliyorum. Benim araştırmalarıma göre, söz konu böcek büyük olasılıkla altı taraklı geyik böceği" şeklinde konuştu.

NADİR UYSAL