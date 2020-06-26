  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı

Başkan Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı

Başkan , cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı , AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Başkan Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı

26.06.2020, 14:27

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nün yanında bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı.

Başkan Erdoğan öğlen saati Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Kerem Aydınlar Cami'ne geçti.

Erdoğan ve yanındakilerin cami çıkışında maske taktığı görüldü.

Erdoğan buradan Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cuma namazında Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA