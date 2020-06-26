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Başkan Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

26.06.2020, 14:27