Bakan Koca, 27 Haziran günlük koronavirüs tablosunu paylaştı!

Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam gerek sosyal medya hesabından gerekse canlı yayınlarda yaptığı açıklamalarda, günlük corona virüsü vaka, ölü sayısını veriyor. 26 Haziran tarihli koronavirüs tablosunda, 51 binin üzerinde test yapılırken, vaka sayısı 1396 ölü sayısı ise 19 çıkmıştı. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 27 Haziran Koronavirüs son durum tablosu ve son dakika bilgileri…



Türkiye'de son 24 saatte 1372 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 195 bin 883 , can kaybı 5 bin 82 oldu. Son 24 saatte 1984 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 169 bin 182 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; "İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68'i 17 yaş ve altından. %63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Haziran günlük koronavirüs tablosunu paylaştı: