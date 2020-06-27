Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kartal Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül'ün ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Pençe Kartal Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
DHA
Başkan Erdoğan'dan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidinin ailesine başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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