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’li Başkan Aksoy’a terör soruşturması

CHP’li Başkan Aksoy’a terör soruşturması
Giriş Tarihi: 27.6.2020

Menemen Cumhuriyet Savcılığı, Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla fezleke hazırladı. Dosya savcılığın kanaatinin ardından işlem yapılmak üzere İzmir Cumhuriyet Savcılığına havale edildi. Yapılan açıklamada, "Serdar Aksoy hakkında ihbar ve şikayetler üzerine haberde geçen konuşması nedeniyle, terör örgütü propagandası yapmak suçundan işlem başlatılmış olup, terörle mücadele kanunu gereğince toplanan delillerle beraber evrak fezlekeye bağlanarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir" denildi.

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