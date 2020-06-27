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Haberler Gündem Terör örgütüne ağır darbe! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne ağır darbe! 9 'lı terörist etkisiz hale getirildi

, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde 'lı 9 terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklama bakanlığın hesabı üzerinden yapıldı.

Terör örgütüne ağır darbe! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

27.06.2020, 15:56 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020,16:30

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde PKK'lı 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, komandoların Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Paylaşımda, "Her mağaraya giren, her taşın altına bakan komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK'lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

AA

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