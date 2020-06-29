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Başkan Erdoğan'dan kritik !

Son dakika haberine göre; Başkan , Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği ve ilişkilerin geliştirilmesi konusunda adımlar atılması üzerinde duruldu.

Başkan Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi!

29.06.2020, 15:17 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020,15:35

Son dakika haberine göre; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirecek ve ilişkileri güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel meseleler değerlendirildi.

AA

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