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Başkan Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi!

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği ve ilişkilerin geliştirilmesi konusunda adımlar atılması üzerinde duruldu.

29.06.2020, 15:17 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020,15:35