Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 4. kez baba oldu

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz.'' ifadelerini kullandı.

Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz. 😊 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 29, 2020