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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 4. kez baba oldu

4. kez baba oldu

Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz.'' ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 4. kez baba oldu

30.06.2020, 01:36 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020,02:03

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz.'' ifadelerini kullandı.

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