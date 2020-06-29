Sınava polis takviyesi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikici ve üçüncü oturumları dün gerçekleşti. Üniversite adaylarının ter döktüğü ikinci oturum AYT sınavı saat 10.15'te başladı. 180 dakika süren sınavın ardından ikinci oturum gerçekleştirildi. Alan Yeterlilik Testi (AYT) 13.15'te sona erdi. YKS'nin üçüncü ve son oturumu ise Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45'te gerçekleşti. Sınavlar nedeniyle 81 ilde, saat 18.30'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

KENDİ KASKINI GENCE VERDİ

İzmir'de sınava geciken bir öğrenci, Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesi'ne polis ekiplerince götürüldü. Bursa'da ise YKS'ye girecek öğrenciler kimliklerini unutunca soluğu nüfus müdürlüklerinde aldı. Sınav giriş saatine dakikalar kala kimlik çıkartmaya gelen öğrencinin imdadına motorlu trafik polisi yetişti. Kendi kaskını çıkarıp öğrenciye takan ve motosiklete bindiren polis, geç kalan öğrenciyi sınava yetiştirdi.



İstanbul Maltepe'de de ablasını sınava yetiştirmek isteyen bir motosikletli kaza yaptı. Kazada yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen öğrenciyi sınava polis ekipleri götürdü. Adana'da, sınava geç kaldığı için polisten yardım isteyen Abdurrahman Kaddan, giriş belgesini unuttuğunu fark etti. Motosikletli trafik polisi ile eve gidip, sınav giriş belgesini aldıktan sonra okula gelen Kaddan, 1 dakika geç kaldığı için salona alınmadı.



KİTAPÇIĞI PAYLAŞAN BİR KİŞİ GÖZALTINDA

ÖSYM, TYT'den sonra sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşılması üzerine sorumlu hakkında yasal süreç başlatıldığını duyurdu. Batman Valiliği de, "İhmali olduğu düşünülen görevliler hakkında soruşturma açılmıştır. Soruların fotoğrafını çekerek kopya teşebbüsünde bulunduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.