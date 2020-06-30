  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Bedirhan bebek ve annesinin kanı yerde kalmadı

Bedirhan bebek ve annesinin kanı yerde kalmadı

Son dakika... 'ndan yapılan açıklamada Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden biri olan gri listedeki teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

Bedirhan bebek ve annesinin kanı yerde kalmadı

30.06.2020, 10:26 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020,10:43

Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden biri olan gri listedeki terörist Adil Akyürek ölü olarak ele geçirildi. 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklanmış ve Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya şehit edilmişti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Yüksekova kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen terörist, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle, gri listede yer alan sözde 'Mirgezer' grubu sorumlusu 'Partizan' kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edilmiştir.

Ölü olarak ele geçirilen teröristin, 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit edilmesi olayının failleri arasında olduğu belirlenmiştir.

Teröristle birlikte; 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 1 adet roketatar mühimmatı, 2 adet el bombası, 1 adet termal silah dürbünü ile çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyon devam etmektedir.''

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bedirhan bebek ve annesinin kanı yerde kalmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA