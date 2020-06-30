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Haberler Gündem İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı

'nin faaliyet izni kaldırıldı

'de yayımlanan karara göre, kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu onaylanan 'nin faaliyet izni kaldırıldı.

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı

30.06.2020, 09:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı.

İşte Resmi Gazete'de yer alan ifadeler:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu Yükseköğretim Kurulunca onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izni kaldırıldı.

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