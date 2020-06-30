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Haberler Gündem TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamındaki ziyaretçi yasağı 31 Temmuz'a kadar uzatıldı

'de koronavirüs önlemleri kapsamındaki ziyaretçi yasağı 'a kadar uzatıldı

yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 'a kadar uzatıldığı bildirildi.

TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamındaki ziyaretçi yasağı 31 Temmuz'a kadar uzatıldı

30.06.2020, 15:47

TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 1-31 Temmuz 2020 tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.

AA

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