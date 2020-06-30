TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı bildirildi.
Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 1-31 Temmuz 2020 tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.
AA
TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamındaki ziyaretçi yasağı 31 Temmuz'a kadar uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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