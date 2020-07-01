Suriye iç savaşına siyasi çözüm geliştirmek adına Türkiye, Rusya ve İran arasına yürütülen Astana görüşmeleri, koronavirüs sürecinin ardından yeniden başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telekonferans yöntemiyle görüşüyor.



LİDERLER AÇILIŞTA KONUŞTU

Zirvenin açılışında basına açık bir şekilde liderler hem 3 ülke halkını selamladı hem de zirvenin İdlib ve Suriye halkı için önemli kararların alınması ve barışın temin edilmesi dileklerini iletti.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

İran'daki elim kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum. Salgınla mücadelede dost ve kardeşlerimize de yardımda bulunduk.

Vefat sayılarımızı 16'lara kadar indirmeyi başardık. Bu musibetten dünyamızın en kısa zamanda kurtulmasını ümit ediyoruz.

ASTANA ZİRVESİ

Türkiye olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanında olduk, kucak açtık.

Gerektiğinde fiili müdahalede bulunarak, bölücü emellerin ve insanı dramın önüne geçtik.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Komşumuz Suriye'nin bir an önce huzur, güvenlik ve istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz

Gerektiğinde fiili müdahalede bulunarak, bölücü emellerin ve insanı dramın önüne geçtik.

Astana garantörleri olarak sergileyeceğimiz işbirliği bu ülkenin geleceğini de belirleyici olacaktır.

Bugünkü toplantıyı bu ideal yolunda atılmış bir adım olarak görüyor ve katkılarınız için teşekkür ediyorum.

ERDOĞAN, PUTİN VE RUHANİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı zirvede, İdlib'deki durum en kritik başlıklar arasında yer alıyor. Ayrıca zirvede; TSK'nın bölgedeki gözlem noktalarının durumu, Esad rejimin ateşkes ihlalleri ve son dönemde terör örgütü HTŞ'nin Türk-Rus devriyesine yönelik provokasyonları da kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

TERÖR KONUSUNDA KIRMIZI ÇİZGİLER YİNELENECEK

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmeler olacak. Zirvede; PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden tamamen çıkarılması ve son günlerde örgütün güvenli bölgeye yönelik taciz atışları ve saldırılarının da gündeme gelmesi bekleniyor. Erdoğan ayrıca, PKK/YPG Fırat'ın doğusunda yeniden canlanmaması ve etkin hâle gelmemesi konusundaki taleplerini de muhataplarına iletilecek.

SURİYE ANAYASA KOMİTESİ KONUSU...

Zirvedeki bir diğer başlık Şam'ın siyasi geleceğini şekillendirecek olan Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmaları. Suriye rejimi, muhalifler ve sivil toplum örgütlerinden oluşturulan 150 kişi, BM çatısı altında faaliyetlerini sürdürürken, çalışmalardaki son durum ve bugüne kadar gelinen nokta da liderlerin gündeminde olacak. Özellikle İdlib'den Türkiye sınırına yönelen mültecilerin durumu ve insani yardımlar da zirvede görüşülecek başlıklar arasında bulunuyor.