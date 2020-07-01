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Haberler Gündem Kritik zirve sona erdi! Türkiye, Rusya ve İran liderleri tarafından ortak açıklama yayımlandı

Kritik zirve sona erdi! Türkiye, Rusya ve İran liderleri tarafından ortak açıklama yayımlandı

Türkiye-Rusya Federasyonu-İran sonrası, devlet başkanları tarafından ortak açıklama yayımlandı. anlaşmaları hayata geçirilecek sükunet sağlanacak

Kritik zirve sona erdi! Türkiye, Rusya ve İran liderleri tarafından ortak açıklama yayımlandı

01.07.2020, 15:57 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020,16:16

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin videokonferans yöntemiyle katıldığı Astana Formatında Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi sona erdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılan zirve, 1,5 saat sürdü.

Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Videokonferans Zirvesi sonrası, devlet başkanları tarafından ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamaya göre Üçlü Zirve'de devlet başkanları Suriye sahasındaki mevcut durumu ele aldı, üçlü eş güdümü artırma yönündeki kararlılıklarını yineledi.

Suriye'nin toprak birliğine ve bütünlüğüne taahhüt vurgulandı.

İdlib anlaşmaları hayata geçirilecek sükunet sağlanacak.

Liderler, komşu ülkelerin milli güvenliğine halel getirecek ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılığını da ifade etti.

İGAB'daki durumun gözden geçirildiği Zirve'de, İdlib'le ilgili anlaşmaların hayata geçirilerek sahadaki sükuneti sağlamanın gerekliliği vurgulandı.

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