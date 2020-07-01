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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan yarın Katar'a gidiyor

Son dakika: Başkan Erdoğan yarın 'a gidiyor

Başkan , salgın sonrası ilk ziyaretini yarın gerçekleştirecek. Erdoğan, yarın 'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek.

Son dakika: Başkan Erdoğan yarın Katar'a gidiyor

01.07.2020, 16:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs salgını sonrasında ilk yurt dışı ziyaretini yarın gerçekleştirecek.

Son olarak 9 Mart 2020 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in davetine icabetle Belçika'ya giden Başkan Erdoğan, yarın sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek.

Hürriyet'in haberine göre Erdoğan'ın yarın Katar'a gideceği öğrenildi.

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