Son dakika: Başkan Erdoğan yarın Katar'a gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs salgını sonrasında ilk yurt dışı ziyaretini yarın gerçekleştirecek.
Son olarak 9 Mart 2020 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in davetine icabetle Belçika'ya giden Başkan Erdoğan, yarın sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek.
Hürriyet'in haberine göre Erdoğan'ın yarın Katar'a gideceği öğrenildi.
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