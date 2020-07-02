Albayrak ailesine saldırıya tepki büyüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğu Hamza Salih ve eşi Esra Albayrak'la ilgili sosyal medyadan yapılan çirkin paylaşımların da altından ihanet örgütü FETÖ çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar, sabaha kadar savcı ve polisler marifetiyle gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve FETÖ'cü olması yine tespitimiz. Söz, çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız" dedi.



11 KİŞİ GÖZALTINDA

EMNİYET Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, internet ortamında 7/24 esasına göre yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hararet içerikli çirkin paylaşımlar yapan 19 kişi tespit etti. İzmir, Kahramanmaraş, Manisa ve Mersin'de, Antalya ve İstanbul'da 11 kişi gözaltına alınarak tahkikat başlatıldı.