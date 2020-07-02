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Haberler Gündem Bakan Soylu duyurdu: Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor

duyurdu: Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor

, "Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor. Çevre, Doğa, kuruldu. Araçlar hazır. Yakında çalışmalar başlıyor" dedi.

Bakan Soylu duyurdu: Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor

02.07.2020, 14:05 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020,14:20

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğünün kurulduğunu duyurdu.

Soylu, Emniyet ve Jandarma'da yeni dönemin başlayacağını belirterek şunları paylaştı:

"Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu. Araçlar hazır. Yakında çalışmalar başlıyor."

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Polisi ile Jandarma Genel Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timinin logoları ile ekiplerin kullanacağı araçların görüntüsüne de yer verdi.

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