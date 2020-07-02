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Haberler Gündem Soral kardeşlere jandarmadan yüksek ses uyarısı

Soral kardeşlere jandarmadan yüksek ses uyarısı

'da, babalarının 'ndeki çiftlik evinde, havuz partisi veren oyuncu Bensu ve 'kardeşleri, köylüler yüksek sesli müzikten rahatsız olmaları nedeniyle jandarmaya şikayet etti. Ekipler geldiklerinde müzik kapatıldığı için Soral kardeşlere ceza kesmeden uyarıda bulunup çiftlikten ayrıldı.

Soral kardeşlere jandarmadan yüksek ses uyarısı

02.07.2020, 19:26

İddiaya göre, oyuncu Bensu, Hande ve Bedirhan Soral kardeşler, 30 Haziran'da babaları Hamdi Soral'ın Gümüşlük Mahallesi, Mandalin Evleri'ndeki etrafı ağaçlarla kaplı çiftlik evinde, havuz partisi düzenledi. Havuz başında dans edip, basketbol, dart gibi oyunlar oynayan ve sosyal medyada o anların görüntülerini paylaşan 3 kardeş, yüksek sesli müzik nedeniyle yaklaşık 500 metre mesafede evleri bulunan köylüler tarafından jandarmaya şikayet edildi.

CEZA KESMEDİLER

Şikayet üzerine saat 23.30 sıralarında Gümüşlük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Soral ailesinin çiftlik evine gitti. Etrafı ağaç ve brandalı tel örgülerle kapatılmış çiftlik evinde müziğin kapatılmış olması nedeniyle jandarma ceza kesmeyip, uyarıda bulundu.




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