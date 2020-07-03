Korona virüs önlemleri kapsamında yurt dışı seyahatlerini erteleyen Başkan Recep Erdoğan, dün Katar'a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Erdoğan'ın yaklaşık 4 ay aradan sonra gerçekleştirdiği ilk ziyarete giderken maske takması dikkat çekti. Erdoğan'ı uğurlamaya gelen heyette yer alanlar ve askeri tören kıtasında yer alan askerler de maske taktı. Başkan Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İnci Sarayı'nda baş başa görüşme gerçekleştirdi.

İNCİ SARAYI'NDA BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Görüşmenin ardından heyetlerin de katılımıyla çalışma yemeği gerçekleştirildi. Görüşmelerde, başta Libya, Suriye olmak üzere bölgesel meseleler, korona virüsle mücadelede işbirliği ve ikili ilişkiler ele alındı. Başkan Erdoğan, son olarak 9 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'e bir ziyaret gerçekleştirmiş, daha sonra korona virüsle mücadele kapsamında yurt dışı seyahatlerini ertelemişti.

Günübirlik çalışma ziyareti için Katar'a gelen Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Doha Eski Uluslararası Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile Türk ve Katarlı yetkililer tarafından karşılandı.



ERDOĞAN'DAN AFAD'A İDLİB BAĞIŞI

BAŞKAN Erdoğan, İdlib'e inşa ettireceği 50 konut için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na 250 bin lira bağış yaptı. AFAD Başkanlığında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı" sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erdoğan'ı telefonla arayarak toplantıya ilişkin bilgi aktarmış, Erdoğan da bölgeye 50 briket ev bağışında bulunacağının sözünü vermişti. Öte yandan kabine üyelerinin de İdlib'de inşa edilecek 490 evin yapımını üstlendikleri öğrenildi.



3 GÜNDE 5 PROJE TÖRENİ

Erdoğan, bugün ve hafta sonu 5 projenin temel atma ve açılış törenine katılacak. Erdoğan'ın bugün Levent Cami temel atma töreni ve Konya Ovası Sulama 1. Kısım açılışlarına telekonferans ile bağlanması bekleniyor. Erdoğan, yarın da Kartal Devlet Hastanesi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası'nı hizmete açacak. Erdoğan, pazar günü de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan hidroelektrik santrallerinin açılışını yapacak

HASAN AY

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar'da! İşte ilk görüntüler