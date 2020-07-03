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Haberler Gündem MSB: 1 terörist etkisiz hale getirildi

: 1 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Twitter hesabından bir açıklama yaparak, "Terör örgütü ’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. kuzeyi Avaşin'de kahraman komandolarımız tarafından tespit edilen terör örgütü PKK mensubu 1 terörist, 1 adet P. Tf. ve 2 adet getirildi" ifadelerini kullanıdı.

MSB: 1 terörist etkisiz hale getirildi

03.07.2020, 11:36 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020,11:40

Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde terör örgütü PKK mensubu 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyi Avaşin'de terör örgütü PKK mensubu 1 teröristin, 1 tüfek ve 2 el bombası ile birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

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