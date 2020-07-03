MSB: 1 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde terör örgütü PKK mensubu 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyi Avaşin'de terör örgütü PKK mensubu 1 teröristin, 1 tüfek ve 2 el bombası ile birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.