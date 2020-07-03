MSB: 1 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde terör örgütü PKK mensubu 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyi Avaşin'de terör örgütü PKK mensubu 1 teröristin, 1 tüfek ve 2 el bombası ile birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 3, 2020
Irak kuzeyi Avaşin'de kahraman komandolarımız tarafından tespit edilen terör örgütü PKK mensubu 1 terörist, 1 adet AK-47 P. Tf. ve 2 adet el bombası ile birlikte etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/BnPsQsEHM7
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