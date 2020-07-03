Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! İçeride 100 kişiden fazla çalışan var!

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

#Sakarya'daki havai fişek fabrikasında patlamalar devam ediyor! pic.twitter.com/HG0j7ACZcp — Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) July 3, 2020

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.

Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Bütün ekiplerimiz orada. AFAD, sağlık, itfaiye UMKE, jandarma, emniyet tüm birimlerimiz orada. Fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı. Havai fişek fabrikası olduğu için, patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz." ifadesini kullandı.

"Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor." diyen Vali Kaldırım, "Olayı yakından takip ediyoruz. Bütün çevre güvenliğini aldık, vatandaşların yaklaşmasına müsaade etmiyoruz. Gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." dedi.

#Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama... Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 3 bakan olay yerine gidiyor pic.twitter.com/ogkyrq0lHq — Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) July 3, 2020

BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen bölgeye gidiyor.

ÖLEN YA DA YARALANAN BİLGİSİ YOK

Sakarya'nın Hendek İlçesinde bulunan havai fişek fabrikası patladı. Sakarya Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda biraz önce büyük bir patlama gerçekleştiği bildirildi. Patlama sesi şehrin bir çok yerinen duyuldu. Patlama sesi Adapazarı başta olmak üzere pek çok yerde hissedildi. Ölen ya da yaralanan bilgisi olmazken bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HENDEK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hala sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis" dedi.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını ancak havai fişek fabrikası olduğu ve patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edilemediğini söyledi. Vali Kaldırım, "İçeride 200'e yakın işçi çalışıyor, 10 yaralı var" dedi.

Kaldırım, "Şu ana kadar 41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok şükür" dedi.





SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI A HABER CANLI YAYININDA SON DURUMU AKTARDI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Yaralılarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Soğutma ve yangını söndürme işlemleri sürüyor. Patlamalar sürekli sürüyor. Tedbirleri alıyoruz." ifadeleri kullandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PATLAMA İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sebebiyle Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü takviye olarak bölgeye gönderdik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sakarya'ya büyük geçmiş olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

AA