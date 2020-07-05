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Başkan Erdoğan, Moise ile görüştü

Başkan , Moise ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile görüştü

05.07.2020, 21:44 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020,21:45

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Moise'nin, enerji ve altyapı başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirme hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları da ele alındı.

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