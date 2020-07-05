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Haberler Gündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dünyada en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biriyiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dünyada en iyi sağlık

, "Aldığımız tedbirler sayesinde mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk. Dünyada en iyi sağlık ." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dünyada en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biriyiz

05.07.2020, 11:39 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020,11:57

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısında, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin, "Aldığımız tedbirler sayesinde mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk. Dünyada en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biriyiz." dedi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz. Rakamların arttığı ülkelere ilave yardımlar gönderiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu son derece başarılı gerçekleştirdik, 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi. Bu ülkelerin 230 bin vatandaşının tahliye edilmesine katkı sağladık, birlikte koordine ettik."

AA

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