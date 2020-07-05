Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: Yedi Güzel Adam'dan biriydi... Dilimizin en güçlü şairlerinden ve her şeyden önce içimizden, bize ait olan biriydi... #ErdemBayazıt'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum.
Yedi Güzel Adam'dan biriydi...— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 5, 2020
Dilimizin en güçlü şairlerinden ve her şeyden önce içimizden, bize ait olan biriydi...#ErdemBayazıt'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Erdem Bayazıt paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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