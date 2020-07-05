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vatandaşı ’ye getirildi

Libya vatandaşı ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi
Giriş Tarihi: 5.7.2020
Ülkesindeki iç savaş ve korona virüs salgınından dolayı sağlık hizmeti alamayan Libyalı kanser hastası bir vatandaş, özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Mest Group Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Fatih İnmez, "Hekimlerimizin yoğun ilgi gösterdiği hastamızı, sağlığına kavuşmuş bir şekilde ülkesine göndermeyi planlıyoruz" dedi. Şirketlere, devlet kurumlarına ve bireylere sağlık sektöründe hizmet veren Mest Assistance, talep üzerine hastanın Türkiye'de tedavisi için harekete geçti. Hasta ve refakatçisi, yapılan Kovid-19 testinin ardından uçuş raporu da alınarak Türkiye'ye doğru yola çıktı. Hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ÜCRETSİZ ONLİNE TAKİP
Op. Dr. Fatih İnmez, "Hastamızın tedavi süreci boyunca otel hizmetlerini karşıladığımız refakatçimiz, her gün otelinden alınarak hastaneye götürülecek. Tedaviden sonra ülkesine dönecek hastamızın sağlığı da ücretsiz olarak online takip edilecek" dedi.

METİN BURMALI
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