Yeni eğitim öğretim yılı merak edilirken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika açıklaması yaparak 2020-2021 eğitim yılı takvimini duyurdu. Okulların ne zaman açılacağı belli olurken milyonlarca öğrenci ve velisi yine uzaktan eğitimle mi devam edileceğini yoksa yüzyüze öğretimin mi başlayacağını merak ederek gündemde sıkça araştırıyor. Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge gönderildi.

Genelgede şu ifadeler yer aldı:

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yüz yüze eğitim yapılamadan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Canlı Sınıf Uygulamaları ile EBA TV (İlkokul, Ortaokul ve Lise) yoluyla uzaktan eğitim ile tamamlanmış olup resmî ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 2020-2021 ders yılı, öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik Bakanlığımızca hazırlanan 'Eğitim Programı' ile başlayacaktır.

Bu bağlamda Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminin ilgi (a) ve (b) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin sosyal medya hesabından;

''Çocuklarımızın eğitim hakkı için en büyük millet ödevimiz olan 'toplum sağlığımızı korumak' hepimizin elinde.. 31 Ağustos'ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Kontrollü sosyal yaşam ile herkesi çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz'' ifadelerini kullandı.