“Şehir hastanelerimiz Avrupa’da 1 numara”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmaya hastaneye adını veren merhum Adnan Menderes'in yol arkadaşı Doktor Lütfi Kırdar'ı rahmetle yad ederek başlayan Başkan Erdoğan, "Son Adnan Menderes hükümetinde Sağlık Bakanlığı yapan İstiklal madalyası sahibi Kırdar'ın vefatı son derece trajiktir. Bunlardan birisi CHP'nin kışkırtmalarıyla düzenlenen 28-29 Nisan öğrenci olaylarıdır. Öğrencilerinin öldürüldüğü, hatta kıyma makinesine atıldığı gibi yalanların havada uçuştuğu yargılamalar sırasında mahkeme başkanı Lütfi Kırdar'ı huzuruna çağırır. Merhum Kırdar'a göreviyle hiçbir alakası olmayan şu soruyu sorar: İstanbul'a büyük hizmetler yapmış bir kimsesiniz. Neden CHP'den istifa ederek demokrat Parti'ye geçtiniz? Merhum Lütfi Kırdar, Demokrat Parti diye söze başladığı anda fenalaşır sandalyeye oturmak için izin ister. Mahkeme Başkanı, müsaade etmez. Salondan çıkarılırken oğlu ve yol arkadaşlarının gözleri önünde vefat eder" diye konuştu.



1105 YATAK KAPASİTELİ

Eski hastanenin depreme dayanıksız olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, "Biz de İstanbul sismik Riskin Azaltılması projesi kapsamında eski hastanemizi yıktık, yerine de ileri teknolojiye sahip, altyapı bakımından güçlü bir sağlık tesisi inşa etmeye karar verdik. Hastanemiz toplam 1105 yatak kapasitesine sahip. Hastane bina zemininde bulunan 855 adet izolatör ile İstanbul'un en dayanıklı tesislerinden birisi olmuştur. Burada kanser cerrahisi başta olmak üzere senede 100 bin ameliyat yapılmasını öngörüyoruz. Hastanemizi 150 yataklı onkoloji hastanesiyle daha da büyüteceğiz. Şehir hastanelerimiz bunu iddialı bir şekilde söylüyorum, Avrupa'da bir numaradır. Dünyada ise sayılıdır" dedi. Türkiye'nin salgını en düşük can kaybı oranıyla atlatan ülkeler arasında yer aldığını kaydeden Recep Tayyip Erdoğan, "Korona virüsle mücadelemize Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin de çok büyük katkıları oldu. Hiçbir vatandaşımızı hastane kapısından geri çevirmedik.







KİMSEYİ GERİ ÇEVİRMEDİK

Sağlık çalışanlarının maske bile bulamadığı görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Bugün kendi hastanelerimizin yanı sıra Brezilya'dan Somali'ye kadar Türk malı solunum cihazları kullanılmaya başlandı. Dünya bir sağlık krizinin ötesinde sosyal, ekonomik ve beşeri boyutları olan bir meseleyle karşı karşıyadır. Böyle devasa bir sorunla mücadele etmek elbette kolay değildir. Aşı çalışmalarında ilerleme sağlansa da bir süre daha hastalıkla yaşayacağımız anlaşılıyor. Adımlarımızı buna göre atmak zorundayız" açıklamasını yaptı.



'ASKER UĞURLAMASI DERKEN ARKADAŞINIZI ZEHİRLİYORSUNUZ'

Başkan Erdoğan, konuşmasında korona virüsle mücadele döneminde yasaklanmasına rağmen devam eden asker uğurlaması eğlencelerine de değindi. Böyle bir yaklaşımın kabul edilemeyeceğini aktaran Erdoğan, "Bu konularda Valime de söyledim, 'İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün. Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olabiliyoruz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Tedbirleri elden bırakmayacağız" diye konuştu.



'ENFLASYON TEK HANELİ OLACAK'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası'nın açılışına da katıldı. Bakanlar Berat Albayrak ile Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı törende konuşan Erdoğan, "Enflasyonu, en kısa sürede tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Türkiye'nin salgın sürecinden sağlıktan üretime kadar her alanda böylesine güçlü şekilde çıkması hemen birilerini rahatsız etti. AB'nin ekonomiden demokrasiye, şeffaflıktan altyapıya hiçbir alanda esamesi okunmayacak ülkelere kapılarını açarken Türkiye'yi dışarda bırakması bu rahatsızlığın işaretidir. Tarihi tekerrür ettirmek amacıyla içeride ve dışarıda ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, bu defa Türkiye'nin şahlanışını durduramayacaklar. Ülkemiz yakın tarihinde görülmedik ölçüde güçlü bir bölgesel aktör haline geldi" diye konuştu.