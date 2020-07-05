‘Sonuna kadar burada olmaya devam edeceğiz’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte, Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere geldiği Libya'nın başkenti Trablus'taki temaslarını dün de devam ettirdi.







ÖNEMLİ FAALİYETLER

Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı'nda görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile bir araya gelen Bakan Akar, Mehmetçiğin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği direktifler doğrultusunda karada, denizde ve havada önemli faaliyetleri yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.





'ADALETSİZLİK VARDI'

Türkiye'nin Libya ile 500 yıla varan birlikteliğinin olduğunu hatırlatan Bakan Hulusi Akar, "Burada ciddi sıkıntı, haksızlık, adaletsizlik vardı. Biz de burada atalarımıza yaraşır şekilde yapmamız gereken ne varsa, uluslararası hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa bu manada buradayız ve sonuna kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Libyalı kardeşlerimizle beraberiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın bundan da vazgeçmemiz söz konusu değil" diye konuştu. Bakan Akar ve Orgeneral Güler daha sonra askeri helikopterlerle Mitiga Havaalanı'ndan, Orta Akdeniz'de görev yapan Türk Deniz Görev Grubu gemisini ziyaret etti. Helikopterle TCG Giresun'a inen Akar ve Orgeneral Güler, Savaş Harekat Merkezi'nde çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ziyarette "Türk Donanmasının Fransız askeri gemisini taciz ettiği" yönündeki iddialara da değinen Akar, bunun tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi. Akar, Fransa'nın kendi iddialarını kanıtlayan herhangi bir belge sunamadığına dikkati çekti.