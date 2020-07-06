Türkiye’nin yardım eli Novi Pazar’a ulaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından tedarik edilen yardım paketleri, Sırbistan'ın Novi Pazar kentine ulaştı.

TÜRK BAYRAKLI KONVOY

200 bin kişilik nüfusun tamamının Müslüman olduğu Novi Pazar'daki Türkler, yardım malzemesi getiren TIR'ları Türk bayrakları ve araç konvoylarıyla karşıladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 'Koca Yusuf' adlı A-400M tipi askeri kargo uçağıyla gönderilen malzemeler arasında tıbbi maske, tulum, eldiven, yüz koruyucu siperlik ve solunum cihazları yer aldı. Paketlerin üzerinde ayrıca Hz. Mevlana'ya ait "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözü ve hemen altında da "Türkiye'den Sırbistan halkına sevgilerle" notu bulunuyor.



AZERBAYCAN'A kardeşlik köprüsü

TÜRKİYE, korona virüsle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Azerbaycan'a tıbbi malzeme yardımı gönderdi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Azerbaycan'a gönderilen yardımın iki ülke Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in her vesileyle ortaya koydukları kardeşliğin güçlü bir tezahürü olduğu vurgulandı.