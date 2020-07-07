Bakan Pakdemirli: Yangında 450 hektar arazi etkilendi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangınına ilişkin Tarihi Alan Başkanlığında açıklamalarda bulundu.

Bakan, Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle;



Yangında 450 hektar arazi etkilendi. Ormanın yanı sıra tarım alanları da hasar gördü. Sevindirici unsur, can kaybı yok.

Bir miktar yaban hayatımızı kaybetmiş olabileceğimizi varsayıyoruz. 05.52'de burada güneş doğuyor. 05.15'te hava araçlarıyla müdahaleye başladık.



Yangın kontrol atına alındı, soğutma sürüyor.



Tarımsal hasarı karşılamak için fon tahsis edeceğiz.