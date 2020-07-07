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'ten çok önemli açıklaması

Son dakika... , "2020'de için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabilecek." açıklamasında bulundu.

Diyanet'ten çok önemli hac açıklaması

07.07.2020, 16:26 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020,16:30

Diyanet'ten son dakika hac açıklaması geldi. Diyanet, "2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabilecek." dedi.

Diyanet ayrıca, "2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal dışındaki miktar iade edilecek." ifadelerini kullandı.

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