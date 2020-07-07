Diyanet'ten çok önemli hac açıklaması

Diyanet'ten son dakika hac açıklaması geldi. Diyanet, "2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabilecek." dedi.

Diyanet ayrıca, "2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal dışındaki miktar iade edilecek." ifadelerini kullandı.

Detaylar geliyor...