Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: ''Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Mustafa Şentop'u kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ülkemiz, milletimiz ve gazi meclisimiz için hayırlı uğurlu olsun.''
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. @MustafaSentop'u kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 7, 2020
Ülkemiz, milletimiz ve gazi meclisimiz için hayırlı uğurlu olsun.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop'a tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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