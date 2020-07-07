Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop'a tebrik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeniden TBMM Başkanı seçilen Prof. Dr. Mustafa Şentop'u Twitter'dan yaptığı paylaşımla tebrik etti. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, ''Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Mustafa Şentop'u kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ülkemiz, milletimiz ve gazi meclisimiz için hayırlı uğurlu olsun.'' ifadelerini kullandı.

07.07.2020, 22:30