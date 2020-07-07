Ülke sınırlarını aşan seferberlik

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Türkiye genelinde başlatılan koruyucu aile seferberliği, ülke sınırlarını aşıp savaş mağduru çocuklara uzanan bir iyilik hareketine dönüştü. 2012'de başlatılan Gönül Elçileri projesiyle birlikte hız kazanan koruyucu ailelik sisteminin tüm illerde yaygınlaşması sağlandı. Bakanlık verilerine göre, şu an korunmaya muhtaç 7 bin 478 çocuk koruyucu ailelik sisteminde bulunuyor. Koruyucu aile sayısı da 6 bin 155'e ulaştı.

318'İ SAVAŞ MAĞDURU

Bu süreçte koruyucu ailelik sadece Türkiye değil ülke sınırlarını da aşan bir iyilik hareketine dönüştü. Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu ve büyük bölümü savaş mağduru 318 çocuk sahiplenildi. Suriye, Irak, Afganistan gibi ülke-lerden Türkiye'ye sığınan ve yanlarında refakatçisi olmayan bu çocuklar, sistem sayesinde aile sıcaklığında büyüyebil-menin mutluluğunu yaşıyor. Ayrıca ülke genelindeki 794 engelli çocuk koruyucu aileler yanında bulunuyor.